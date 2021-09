Ausstellung im Katharinenhof in Bad Godesberg : Zwischen Tradition und Moderne

Bad Godesberg Auf dem Katharinenhof wurden erstmals die Bonner Mongolei Kunst- und Kulturtage mit Musik, Kunstausstellung, Modenschau und mehr angeboten.

Die Kultur der Mongolei bewegt sich zwischen diesen Extremen, das wurde auf jeden Fall bei der Veranstaltung deutlich. Die findet normalerweise parallel zum mongolischen Nationalfest im Juli statt, coronabedingt ging das dieses Jahr nicht. Beteiligt waren die Deutsch-Mongolische Gesellschaft und der Verein Deutsch-Mongolisches Tor in NRW. Dessen Vorsitzende Ariunsaikhan Enebish freute sich, anlässlich der Projektpartnerschaft der Bundesstadt mit der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar zum ersten Mal in Bonn sein zu können. Der Kontakt zum Katharinenhof kam dadurch zustande, dass schon früher ein mongolische Künstler auf dem Gelände von Anne und Konrad Beikircher ausgestellt hatte, was sich auf der Suche nach einem Austragungsort als hilfreich erwies.

Dort wurde zwei Tage lang ein Programm geboten, das neben Modenschauen und Musik auch eine Kunstausstellung bot. Direkt am Eingang sahen sich die Besucher einem bunten Objekt gegenüber, das in seiner Farbwahl an einen Zauberwürfel erinnerte. In der Tat, sagte die in Münster lebende mongolische Bildhauerin Namuun Batmunkh, stellte das die stark vergrößerte Version eines in ihrer Heimat beliebten Puzzlespiels dar. Man kann die Elemente auseinander nehmen und wieder zusammenfügen. „Es ist jedes Mal anders.“ Das ist auch bei der großen Version möglich, aber man schafft das nicht alleine, sondern braucht mindestens zwei Personen dafür. „Das Thema ist, dass Leute mehr gemeinsam arbeiten, damit das Zusammenleben funktioniert“, sagte sie.