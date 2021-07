Nahverkehr : Bahnen auf der Rheinschiene fahren wieder

An der Ahr sind die Gleise teilweise komplett zerstört. Foto: Markus Muß

Bonn Die Infrastruktur von Voreifel- und Ahrbahn ist nach der Flutkatastrophe zerstört. Die Bahn setzt Ersatzbusse in die Krisengebiete ein. Wuppertal wird nicht mehr umfahren.

Auf der linksrheinischen Rheinstrecke hat sich der Zugverkehr nach der verheerenden Flutkatastrophe zum Wochenbeginn am Montag wieder normalisiert. Die RB 26, die RB 48 sowie der RE 5 fuhren laut Mitteilungen der Betreiber Transregio und National Express wieder regulär auf der Rheinschiene und darüber hinaus. Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) von Montag ist der Zugverkehr auf der S 23 (Voreifelbahn über Alfter, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal nach Euskirchen) weiterhin eingestellt.

Zwischen Bonn und Euskirchen fahren stattdessen Ersatzbusse ab Colmantstraße/Quantiusstraße (hinter dem Hauptbahnhof), die allerdings nach Auskunft einer DB-Mitarbeiterin nicht alle Orte anfahren können. Am Montag habe beispielsweise das zu Alfter gehörende Witterschlick noch umfahren werden müssen. Sie verwies auf die Internetseite der DB und die App DB-Navigator für genauere Auskünfte. Die Bonnerin Dorothee Weiler wollte am Montag nach Rheinbach zur Arbeit in einem Supermarkt. „Viele meiner Kollegen hat es schlimm getroffen. Eigentlich hätte ich frei, aber da springt man selbstverständlich ein.“