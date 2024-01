Bonner Reisende verägert Die Bahn-Einöde am Beueler Bahnhof

So auch der 22-jährige Student Max, der zwei- bis dreimal in der Woche nach Bonn pendelt und in der Eingangshalle des Beuel Bahnhofs auf seine Verbindung wartet. „Ich finde den Bahnhof ein bisschen heruntergekommen“, sagt er. „Der Kiosk hier steht leer, und die Plakate sind auch noch aus 2015. “Auch eine Sitzgelegenheit wünsche er sich in dem kleinen Foyer, da er so die Wartezeit wenigstens mit Lernen überbrücken könne. Stattdessen vertrödelte er sich anderweitig die Zeit und ließ auf seinem Handy eine Stoppuhr laufen, wie schnell er von Gleis 2 über die Überführung auf Gleis 1 gelangt.