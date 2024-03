Verträge unterzeichnet Beethovenhallen-Sanierung geht ohne Architekten weiter

Der Vertragsunterzeichnung folgte eine Führung mit Projektleiter Steffen Göbel und Tom Schmidt, Vorsitzender des Projektbeirats Beethovenhalle, an der Spitze. So ist die auffällige Decke im großen Saal so gut wie fertig saniert, es müssen Göbel zufolge noch wenige Restarbeiten erledigt werden. Auch die Lüftungsanlage darüber ist bis auf zwei Ventilatoren beinahe fertiggestellt. Zurzeit sind zudem Holzbauer dabei, die alte, jetzt aufgearbeitete Holzverkleidung an den Wänden wieder aufzuhängen. „Ein mühevoller Job“, so Göbel. Und was bedeuten die großen schwarzen Plastikvögel, die an langen Fäden unter der Decke baumeln? „Wir hatten ein Taubenproblem“, erklärte Göbel und fügte mit einem Seitenblick zu Dörner augenzwinkernd hinzu, „ich hätte ja lieber einen Killerfalken eingesetzt, aber der wäre sicher niemals genehmigt worden“.