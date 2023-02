Beratung gegen Bewerbermangel : Berufsorientierende Veranstaltung im Haus der Jugend

Als angehende Fachinformatikerin für Systemintegration gibt Sandra Almstedt von der IHK Bonn/Rhein-Sieg ihre Erfahrungen mit einer dualen Ausbildung an potenzielle Auszubildende weiter. Foto: Jan-Oliver Nickel

Bonn Kaum Bezahlung trotz harter Arbeit und vielen Arbeitsstunden. Für einige junge Menschen ist dies wohl einer der Hauptgründe, sich vor einer Ausbildung zu scheuen. Dabei ist der Bedarf an Auszubildenden groß. Die Jugendberufsagentur Bonn will deshalb nicht mehr warten, bis die Zielgruppe von selbst aufs Arbeitsamt kommt.



Für das Beratungsjahr 2021/22 stieg laut eines Berichts der Bundesagentur für Arbeit die Anzahl der unbesetzten Ausbildungsstellen um 6000 auf insgesamt 69.000 bundesweit. Um mehr junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren für eine Ausbildung zu gewinnen, organisierte deshalb die Jugendberufsagentur Bonn am Donnerstag mit „Ausbildung: Entdecke, was zu Dir passt!“ eine berufsorientierende Veranstaltung mit Fokus MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) im Haus der Jugend.

„Die Ausbildung zum Physiotherapeut ist schulisch und deshalb unbezahlt. Das ist dann schwierig, wenn man drei Jahre nichts bekommt“, sagt Youssef. Der 20-Jährige habe sich nach einem Jahr Ausbildung dazu entschieden, die Reißleine zu ziehen. Wie ihm ginge es vielen, die aufgrund von Geldsorgen die Ausbildung abbrechen müssten. Weitergemacht hätten vor allem jene, die ihren Lebensunterhalt von den Eltern finanziert bekämen. Nun sei er zu der Berufsorientierung gekommen, um sich nach etwas Neuem umzuschauen.

Damit hat er den womöglich schwersten Schritt bereits getan. Laut Ben Basedow von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit sei für viele der Weg zum Amt und zu den Angeboten mit Berührungsängsten verknüpft. „Deshalb haben wir heute ganz bewusst die Räumlichkeiten der Ämter gemieden“, sagt er. Um die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Augenhöhe abzuholen, habe man für die Veranstaltung spezielle Gäste eingeladen. So zum Beispiel Sandra Almstedt, die eine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration in der IT-Abteilung der IHK Bonn/Rhein-Sieg absolviert. Im Rahmen eines Projekts der IHK teilt sie als „Ausbildungsbotschafterin“ Erfahrungen über ihre duale Ausbildung mit Interessierten in Schulen und bei Beratungsevents. So etwa, wie es ist, sich als Frau in einem männerdominierten Ausbildungszweig zu beweisen.

Tipps zur Bewerbung

Für eine erfolgreiche Bewerbung komme es laut Andrea Rieck-Gangnus von der IHK primär auf Eigeninitiative an. „Wir empfehlen allen Schülern, ein Praktikum zu machen“, sagt sie. So lernen sie den Betrieb kennen und würden umgekehrt ihre Persönlichkeit zeigen. „So kann ich durch meine Person und meine Arbeit überzeugen und nicht nur durch Noten“, so Rieck-Gangnus. Wenn dann noch Interesse vonseiten der Auszubildenden da sei, wären auch Ausbildungen wie Fachinformatik nicht zu anspruchsvoll.

Eigeninitiativ versucht es auch Belal Alsafadi. Er ist 17 Jahre alt und interessiert sich für eine Ausbildung als Fachinformatiker. In seiner Freizeit lerne er deshalb die Programmiersprachen C++ und Python. Erwartungen habe er bezüglich der Bezahlung an seine Ausbildung nicht. „Das ist mir egal“, meint er.