Stadt muss Friedhöfe erneut wegen Sturmwarnung sperren : Bestatter verlegen Trauerfeiern

Wegen der Sturmwarnung werden auch an diesem Samstag die Friedhöfe in Bonn wie der Alte Friedhof in der Innenstadt gesperrt. Damit können auch keine Beisetzungen stattfinden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wegen der Sperrung der Friedhöfe aufgrund einer Sturmwarnung auch für diesen Samstag müssen wieder Beisetzungen abgesagt werden. Trauerfeiern außerhalb von Friedhöfen können stattfinden.

Auch an diesem Samstag lässt die Stadt Bonn alle Friedhöfe geschlossen. Heißt: Beisetzungen finden in Erwartung des nächsten Sturmtiefs wie bereits schon am Donnerstag nicht statt. Die Bestatter und die Familien der Verstorbenen müssen deshalb kurzfristig umdisponieren.

„Wir haben für Samstag eine Beisetzung geplant, zu der auch Trauergäste aus dem Ausland erwartet werden“, macht Werner Kentrup das Problem deutlich. Deshalb werde die Trauerfeier selbst nicht abgesagt. Da die Trauerhalle mitten auf dem Friedhof liege, habe er die Zeremonie kurzerhand in sein Bestattungshaus an die August-Bier-Straße nahe der Reuterbrücke verlegt. „In dem Fall war das möglich, weil es sich um einen kleineren Personenkreis handelt.“ Auch am Donnerstag, als die Friedhöfe ebenfalls gesperrt waren, hätten einige Trauerfeiern trotzdem stattfinden können. „Ich habe mitbekommen, dass in Bonn und auch in vielen anderen Städten Kirchengemeinden mit ihren Räumlichkeiten eingesprungen sind, wenn die Feier in Trauerhallen auf den Friedhöfen vorgesehen war, die aber nicht betreten werden durften.“