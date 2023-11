Betriebsrätetag im WCCB Betriebsräte wollen „mehr Mitbestimmung wagen“

An diesem Mittag nimmt Katja Dörner auf dem Sitz mit der verlängerten Rückenlehne Platz. Als die heutige Bonner Oberbürgermeisterin noch Mitarbeiterin in der Grünen-Landtagsfraktion in Düsseldorf war, sei sie selbst Betriebsrätin gewesen, erzählt sie. Sie spricht von einer großen Verantwortung der Betriebsräte „für ein solidarisches und demokratisches Miteinander in den Betrieben“. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten, „in denen sich die Arbeitswelt so sehr verändert“, sei die Arbeit der Betriebsräte besonders wichtig, so Dörner.