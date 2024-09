So kann man sich vor Karten-Betrug schützen Verdächtiger soll mit Bankkarten-Kopie für 850 Euro eingekauft haben

Bonn · Es ist einer von mehreren Fällen, die es in letzter Zeit in Bonn und der Region gab. Eine Bande soll mit Kopien von Bankkarten insgesamt 51.000 Euro erbeutet haben. So kann man sich schützen.

04.09.2024 , 17:47 Uhr

Eine Bankkarte wird an ein Bezahl-Terminal gehalten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Von Dennis Scherer