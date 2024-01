Jugendhilfeausschuss einig Bettensteuer für Jugendseminare soll in Bonn fallen

Die vom Rat beschlossene, seit Anfang Januar geltende neugefasste Satzung zur Erhebung einer Beherbergungssteuer in Bonn – auch Bettensteuer genannt – sorgt insbesondere bei Jugendorganisationen für heftige Diskussionen. Denn die Steuer wird nicht nur fällig für die bisher davon verschonten Geschäftsreisenden, sondern auch für Teilnehmer ab 18 Jahren von Ausbildungswochenenden, Seminaren im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder Gremiensitzungen der Jugendverbände. Jetzt hat sich der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit dem Thema beschäftigt und will nachjustieren.