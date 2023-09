Bettensteuer in Bonn Stadt rechnet mit Millionen Euro von Geschäftsreisenden

In 2022 betrugen die Erträge aus der Vergnügungssteuer laut Presseamt insgesamt 3,63 Milionen Euro. Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer betrugen 1,02 Millionen Euro. 2024 belaufen sich, so das Presseamt weiter, die Planansätze für die Vergnügungssteuer in Höhe von 3,93 Millionen Euro und für die Zweitwohnungssteuer in Höhe von 1,07 Millionen Euro. Bei diesen Ansätzen seien die vorgeschlagenen Steuererhöhungen bereits eingerechnet.