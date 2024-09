Jubilarin feiert Geburtstag 100-jährige Bonnerin verrät, was man aus seinem Leben machen sollte

„Ich habe auch nicht gedacht, dass ich 100 werde“, sagt Elisabeth Schöneseiffen an ihrem Ehrentag bescheiden. Die Oberbürgermeisterin und der Bundespräsident haben per Post gratuliert, und der General-Anzeiger kommt persönlich vorbei, um einen Blumenstrauß zu überreichen und mit der Jubilarin zu sprechen, die schon ganz am Anfang des Gespräches sagt: „Man muss immer das Beste aus seinem Leben machen.“