Vereinsarbeit und Inklusion : 1000 Euro für das Team Bananenflanke

Für beispielhafte Projekte bekommen der Verein Bananenflanke 1000 Euro, die Freibadfreunde Friesdorf einen Sonderpreis, mit 800 Euro dotiert.

Beuel Bananenflanke ist im Fußball ein Ball mit stark gekrümmter Flugbahn. Diesen Name hat ein Beueler Verein, für sein inklusives Angebot ausgewählt. Für seine Arbeit wurde er jetzt ausgezeichnet.



Stolz halten Marie und Dennis den Scheck im Wert von 1000 Euro in die Kamera. Das Geld hat ihre Fußballmannschaft Bananenflanke Bonn-Rhein/Sieg jetzt im Anschluss an das Training in der Turnhalle des Kardinal-Frings-Gymnasiums vergangenen Freitag als besondere Auszeichnung bekommen. Der AOK-Förderpreis „Gesunde Nachbarschaften“ belohnt das Engagement des Vereins für mehr Chancengleichheit, denn alle dürfen mitspielen, Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung.

„Fußball kennt keine Grenzen“, sagt Berit Lamche-Fontoura vom Schulservice der AOK Bonn-Rhein/Sieg-Euskirchen bei der Preisverleihung. „Menschen mit Handicap, aber auch Geflüchtete sollten gleichermaßen Teilhabe erfahren können“, erklärt sie. Das innovative Projekt in Beuel bringe junge Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, deren Angehörige und Sportbegeisterte zusammen. Die Jury überzeugte der Anreiz zu gesunder Bewegung ebenso wie der integrative Ansatz des Projekts. „Die öffentlich stattfindenden Fußballspiele stärken Sportgeist und Selbstwertgefühl der Spielerinnen und Spieler“, sagte Mitinitiator Tobias Weidmann, der den Preis für den Verein entgegennahm. „Wenn man sich so umschaut, wie viele fröhliche Gesichter wir hier haben, die den Zugang zum Fußball sonst nicht hätten, dann sind wir sehr stolz“, sagte Weidmann.

Lebenswertes Wohnumfeld

Mit acht Kindern wurde der Verein 2016 gegründet, inzwischen sind über 50 Sportbegeisterte Teil des Teams Bananenflanke. Über den Förderpreis freut sich der Verein besonders, denn demnächst steht für die Kicker eine gemeinsame Reise nach Bayreuth an. Der Name Bananenflanke bezeichnet übrigens eine Flanke vor das gegnerische Tor mit stark gekrümmter Flugbahn. Bei den Vereinen, die heute Fußball für geistig behinderte Kinder und Jugendliche anbieten, steht der Begriff dafür, dass im Leben nicht alles gerade läuft. Das Projekt wird mittlerweile flächendeckend in Deutschland durchgeführt und ist eigenständig in gemeinnützigen Vereinen organisiert.

Insgesamt kürte die AOK Rheinland/Hamburg in diesem Jahr zwölf Initiativen, die auf eindrucksvolle Weise zeigen, wie sie ihr Wohnumfeld lebenswerter und gesünder gestalten. Zwei der prämierten Projekte stammen aus Bonn. Neben dem Team Bananenflanke überzeugten auch die Freibadfreunde Friesdorf, die sich für den Erhalt des Friesdorfer Freibades einsetzen. Sie erhielten den Sonderpreis für Nachhaltigkeit in Höhe von 800 Euro. ,,Die Freibadfreunde Friesdorf haben das kommunale Schwimmbad mit Kreativität und Engagement zu einem lebendigen Ort der Nachbarschaft gestaltet, der bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt ist“, so AOK-Sprecherin Lamche-Fontoura. Neben den Schwimmkursen und Aqua-Gym veranstalten sie auch Filmnächte und Nachbarschaftsfeste auf dem Gelände.

Projekte können sich bewerben

Insgesamt bewarben sich rund 50 Projekte aus dem Rheinland und aus Hamburg, berichtet Lamche-Fontoura. Zehn Initiativen erhielten einen Förderpreis, zwei weitere erhielten Sonderpreise. Die AOK lädt auch andere gemeinnützige Projekte, die sich für sogenannte Verhältnis- oder Verhaltensprävention einsetzen, dazu ein, sich für die nächste Ausschreibung, die im Herbst beginnt, anzumelden.