Pfarrgemeinde St. Adelheid in Pützchen : 15 Jahre Vocalis-Chor in Pützchen

Pützchen Seit 15 Jahren gibt es den Vocalis-Chor in der katholischen Pfarrgemeinde St. Adelheid in Pützchen. Das Ensemble begeistert mit geistlichem Liedgut sowie Pop- und Musicalsongs.

Seit 15 Jahren gibt es den Vocalis-Chor in der katholischen Pfarrgemeinde St. Adelheid in Pützchen. „15 Jahre, ist dies für einen Chor eine kurze oder eine lange Zeit?“, resümiert Marita Hersam, Seelsorgebereichskirchenmusikerin, Chorgründerin und -leiterin. „Es ist eine kurze Zeit im Vergleich zur Zeitspanne der Kompositionen, die zum Repertoire des Vocalis-Chores gehören. 15 Jahre ist aber eine lange Zeit unter Berücksichtigung der Hunderte von Probestunden von katholischen, evangelischen, ökumenischen Messen sowie privaten Anlässen.“

2006 fing alles an. Einige Gemeindemitglieder der Pfarreiengemeinschaft Am Ennert wünschten sich einen Chor für geistliches Liedgut, in dem aber auch Pop- und Musicalsongs nicht fehlen sollten. Unter der Leitung von Hersam fanden schnell 15 bis 20 begeisterte Menschen zusammen. Bereits wenige Monate später wagte sich der neue Chor an die musikalische Begleitung einer Messe in der Pfarrkirche St. Adelheid.