Kamelle für die Kinder, Strüßjer für die Senioren : 200 Karnevalspakete für Oberkasseler Familien

Oberkassel Die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Kaasseler Jonge bringen jecke Freude nach Hause: 200 Pakete mit Kamelle haben sie für Familien in Oberkassel gepackt. 50 Tüten gibt’s zudem für Demenzerkrankte, Strüßjer für Senioren.

An diesem Samstag wäre es eigentlich soweit: Zahlreiche kleine und große Jecken würden am Straßenrand stehen und den einzelnen Gruppen des Oberkasseler Karnevalszuges zujubeln. Auch wenn dies in diesem Jahr – erstmals seit dem Golfkrieg Anfang der 1990er Jahre – nicht möglich ist: So ganz auf Karneval verzichten muss man dank der Kaasseler Jonge doch nicht: Die Oberkasseler Karnevalsgesellschaft (KG) hat einen Weg gefunden, unter Beachtung der aktuellen Kontaktregeln ein wenig närrische Stimmung wie an den „tollen Tagen“ unter die Jecken zu bringen.