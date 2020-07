Möglicher Halt am Schießbergweg : 2025 fährt die Seilbahn in Bonn über den Rhein

Beuel. Für Stadtbaurat Helmut Wiesner steht fest: Die Gondeln für die geplante Seilbahn halten auf Beueler Seite am Schießbergweg.

„Die Machbarkeitsstudie haben wir bereits vor circa drei Jahren in verschiedenen Ratsgremien und in der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt befinden wir uns in der Phase der standardisierten Bewertung“, erklärte Wiesner. In diesem Stadium würden Fakten und Daten ermittelt, die in den Finanzierungsverhandlungen mit Land und Bund eine wichtige Rolle bezüglich der Kostenbeteiligung spielten. „In dieser Phase veröffentlicht die Stadt Bonn aber nicht ständig den aktuellen Stand der Planung, sondern wir werden die Politik informieren, wenn es belastbare Aussagen gibt“, betonte Helmut Wiesner.

Auslöser für die Kritik der Bürgervereine war die Aussage der Vertreter des Stadtplanungsamtes in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Beuel, dass die Gutachter sich in der Machbarkeitsstudie für den Haltepunkt am Schießbergweg hinter dem Telekom-Campus in Ramersdorf und gegen eine Seilbahnstation am U-Bahnhof in Ramersdorf aussprechen. Nach Ansicht der Stadt Bonn basiere die Kritik wie gesagt auf einem Missverständnis bezüglich des aktuellen Kenntnisstands. Die Frage, an welcher der beiden Stationen in Ramersdorf mehr Fahrgäste erreichbar sind, sei schon lange beantwortet – und zwar am Schießbergweg. Das liegt laut Wiesner hauptsächlich an dem neuen Haltepunkt der S13 am Telekom-Campus, mit dessen Bau die Deutsche Bahn bald beginnen werde. Dort würden künftig im 20-Minuten-Takt Schnellbahnen halten, die aus Richtung Köln potenzielle Fahrgäste der Seilbahn an Bord hätten. Dass der U-Bahnhof in Ramerdorf an die Seilbahn angebunden werden muss, sieht auch die Stadt Bonn so. Allerdings könnte das auch über Leihräder, Leihscooter und die Stadtbahnlinie 62 erfolgen.