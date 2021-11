Schüler spenden für Bonner Tafel : 22 Kisten voll mit Lebensmitteln

Oberkassel Weil sie etwas gegen Armut und Ungleichheit auf der Welt unternehmen wollten, riefen die Schüler der Klasse 2c der Gottfried-Kinkel-Schule zu einer Spendenaktion für die Bonner Tafel auf. Es kam einiges zusammen.

Nudeln, Konserven, Süßigkeiten und sogar eine Frühstückskiste: Die Mitarbeiter der Bonner Tafel freuen sich über reichlich Lebensmittelspenden aus der Gottfried-Kinkel-Schule (GKS). Anlass der Aktion war der „Frei Day“, ein Tag in der Woche, an dem sich die Kinder mit den Themen der Global Goals (globale Ziele) beschäftigen und ihre Themen mitbestimmen können.

Anlässlich Sankt Martin beschloss die Klasse 2c an ihrem „Frei Day“, etwas gegen den Hunger zu unternehmen – erst vor Ort und dann in der Welt. Klassenlehrerin Caroline Herzog stellte dafür einen Kontakt zur Bonner Tafel her. Die Organisation rettet seit 23 Jahren Lebensmittel vor der Mülltonne und spendet diese mithilfe von 120 ehrenamtlichen Mitarbeitern an rund 2400 bedürftige Bonner.