Adventskalender in Oberkassel : 24 Türchen für Oberkassel

Adventskalender in Oberkassel

Oberkassel. Die Werbegemeinschaft Oberkassel hat den neuen Adventskalender vorgestellt. Zudem sollen Leuchtsterne über der Königswinterer Straße für eine bseondere Atmosphäre sorgen.

Seit Ende Oktober bietet die Werbegemeinschaft Oberkassel (WOK) wieder ihren beliebten Adventskalender an. In diesem Jahr bereits zum sechsten Mal und wieder mit den beliebten 24 Schokoladenkugeln. Wie in den Jahren zuvor hat die Oberkasseler Künstlerin Susanne Kress erneut den Kalender gestaltet.