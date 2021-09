Theaterfestival „240 Stunden“ in der Brotfabrik : 240 Stunden gegen die Zeit

Moderator Markus Weber sorgte beim letzten Festival für Stimmung. Foto: Weber

Beuel Das Theaterfestival „240 Stunden“ soll vom 8. bis 10. Oktober in der Beueler Brotfabrik für Unterhaltung sorgen. Anmeldungen sind bis zum 15. September möglich.



Pandemie hin oder her: Unter Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen soll auch in diesem Jahr in der Brotfabrik das Theaterfestival gegen die Zeit stattfinden. Unter dem Titel „240 Stunden“ gibt es vom 8. bis 10. Oktober Vorbereitungen, Aufführungen und bis zu zwölf Weltpremieren zu sehen. Veranstalter und Moderator ist, wie in den Jahren zuvor, Markus Weber.

Wetteifern um die Gunst des Publikums

Die Spielerinnen und Spieler sowie Gruppen wetteifern um die Gunst des Publikums und der Jury. Alle Teilnehmer erfahren den Titel ihrer eigenen Inszenierung erst 240 Stunden vor der Premiere. Ebenso wie eine individuelle Zusatzaufgabe, die jedes Team in seiner Vorstellung zu bewältigen hat. „Ob Klassiker der Weltliteratur, selbstgeschriebene Publikumsbeschimpfungen oder Improvisationen, freut euch mit uns auf theatrale Kreativität unter Hochdruck und gegen die Zeit“, lädt Weber ein. Die maximal zwölf Teilnehmer haben dann mindestens 240 Sekunden und höchstens 24 Minuten Zeit, um die Besucher von ihrer Performance zu überzeugen. Denn die Besucher wählen ihre Favoriten in die große Abschluss-Show am letzten Tag des Festivals und dort den 240-Stunden-Publikumsliebling.