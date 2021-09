Bonn-Holzlar : 27-Jähriger durch Messer schwer im Gesicht verletzt

Bonn-Holzlar In Bonn-Holzlar ist am späten Donnerstagabend ein 27-Jähriger durch ein Messer schwer im Gesicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Täter - und einer möglicherweise beteiligten Frau.

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Donnerstagabend in Bonn-Holzlar einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer im Gesicht verletzt haben soll. Der 27-Jährige war gegen 21.30 Uhr auf dem Finkenweg unterwegs, als er nach eigenen Angaben Schreie einer Frau hörte. Er sah dann einen Mann weglaufen und stellte diesen zur Rede. Laut Polizei kam es dann zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Unbekannte ein Messer zückte, den 27-Jährigen angriff und diesen schwer im Gesicht verletzte. Dann flüchtete er.