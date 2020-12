Denkmal- und Geschichtsverein : 35 Bilder aus Leipzig

Beuel Der ehemalige Schlossherr der Kommende Ramersdorf, Wolfang Bartel, spendet dem Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rrh. Kupferstiche und Lithografien. Dafür nahm er sogar den weiten Weg aus Leipzig in Kauf, um die Bilder persönlich zu überreichen.

Das andere ist eine originale Lithografie von C. Müller nach J. Thomas aus dem Jahre 1789. Das ist das Jahr, in dem Stroof in den Dienst der Vilicher Stiftsverwaltung eintritt. Das einzigartige Bild, in sehr breitem Format, zeigt das Panorama der rechten Rheinseite von der Sieg bis zum Drachenfels, mit allen Bergen in ihrer ursprünglichen Form vor dem Basaltabbau, mit den Kirchen, Burgen und Weinbergen. Dieses Bild soll bislang noch nie irgendwo öffentlich gezeigt worden sein. Es ist in einem Buch eingeheftet, das Carl Wilhelm Nose dem Siebengebirge und dessen Entstehung widmet. Darin gibt es auch die ersten bekannten Beschreibungen von Finkenberg, Ennert und den Oberkasseler Bergen: „Orthographischer Brief über das Siebengebirge“ lautet der Titel. 1789 ist es in Frankfurt gedruckt worden.