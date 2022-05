Leprahilfe aus Holzlar : 40 Jahre Partnerschaft mit Brasilien

Holzlar Die Bindung zwischen der Pfarrei Christ König in Holzlar in die Region Rio de Janeiro ist eine enge. Dort ist die Leprakrankheit noch ein Thema. Betroffene brauchen dringend Unterstützung, viel davon kommt aus dem rechtrheinischen Bonn.

Seit 40 Jahren unterstützt die Pfarrei Christ König ihre Partnergemeinde Apoio Fraternal São José (Brüderliche Hilfe zum Heiligen Josef) bei Rio de Janeiro. Dieses Jubiläum wird mit einem Programm begangen, das die Kirchengemeinde von Januar bis Dezember 2022 feiert – angefangen vom Weltlepratag am 30. Januar bis zum „Christ-König-Markt“ auf dem Kirchplatz im Dezember. „Jeden Monat schickt die Christ-König-Gemeinde 1500 Euro an die Schulleiterinnen, die Franziskanerschwestern Jaqueline und Juliana, die damit die Lehrerinnen bezahlen und den 190 Kindern ein warmes Mittagessen bieten kann“, schreibt Brigitte Linden, Autorin einer Festschrift, anlässlich dieses Jubiläums.

Almosengeber-Rolle war nicht genug

1981 hatte der Pfarrgemeinderat (PGR) von Christ König mit seinem tatkräftigen Pastor Kurt Padberg den neuen Ausschuss „Frieden-Entwicklung-Mission“ (FEM) gegründet. Dazu sollte eine Partnerschaft mit einer Gemeinde der sogenannten Dritten Welt aufgebaut werden. Auf keinen Fall wollte sich die Gemeinde auf die Rolle eines Almosengebers beschränken. So war es eine glückliche Fügung, dass der Franziskanerpater Thaddeus Hönighausen, der 1982 auf Heimaturlaub in Stieldorf war, dem FEM von dem Projekt seines Ordensbruders Frei Daniel berichtete. In seiner Sitzung vom 22. Oktober 1982 beschloss dann der Pfarrgemeinderat dessen Anregung zu folgen, und das Projekt „Apoio Fraternal São José do Iguá“ langfristig zu unterstützen – mit der Zielsetzung, die gesunden Kinder in der Lepra-Station zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und einen guten Beruf zu ergreifen. „Das war die Geburtsstunde unserer Partnerschaft“, so Linden.