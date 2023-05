Kirchenkreuz von Pützchen 400 Dachschindeln aus Lärchenholz

Eine besondere Herausforderung stellten die Dachschindeln dar, so Gassert. Alle mussten ersetzt werden, weil sie verrottet waren. Erst nach langer Suche in den Holzhandlungen und Sägewerken des Drachenfelser Ländchens wurde er fündig. Er entdeckte gut abgelagerte Lärchenbretter, die eine optimale langfaserige Maserung aufwiesen. Dies sei, so Gassert, Voraussetzung für eine möglichst lange Lebensdauer, wenn das Holz als Dacheindeckung der Witterung ausgesetzt ist. In seiner Werkstatt fertigte er aus den Brettern mehr als 400 kleine Schindeln, die einzeln auf der Dachkonstruktion mittels Edelstahlklammern befestigt wurden.