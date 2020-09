Auffahrunfall auf der Königswinterer Straße : 65-jähriger Rollerfahrer stirbt nach Unfall in Bonn

Bonn. Nach einen Auffahrunfall am 2. September ist ein 65-Jähriger Rollerfahrer nun im Krankenhaus gestorben. Er fuhr an dem Tag auf den Wagen einer 47-Jährigen auf, die rückwärts aus einer Parklücke ausscherte.

Ein 65-jähriger Bonner ist am Sonntag an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben, der sich bereits am Nachmittag des 2. September ereignet hatte. Der Mann war nach Polizeiangaben an diesem Tag gegen 14 Uhr mit seinem Roller auf der Königswinterer Straße zwischen der Maarstraße und der Josef-Thiebes-Straße unterwegs, fuhr in Richtung Norden.