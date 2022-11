Gedenken an die Opfer der Pogromnacht : 71 Kerzen für Beueler Opfer

Etta Fennekohl (vorn) von der Beueler Initiative gegen Fremdenhass erinnert am Beueler Synagogenplatz an die Deportation von Beueler Jüdinnen und Juden in Konzentrationslager. Foto: Sebastian Flick

Beuel Deutschlandweit gedenken Menschen am Jahrestag der Pogrome den Opfern des Nationalsozialismus. In Beuel hat es sich die Initiative gegen Fremdenhass zum Ziel gesetzt, die Opfer bis heute nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.



Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

Zum Jahrestag der Reichspogromnacht hatte die Beueler Initiative gegen Fremdenhass am Mittwochabend zur Gedenkveranstaltung auf den Beueler Synagogenplatz eingeladen. Vor dem Mahnmal für die Synagoge rief Etta Fennekohl in ihrer Rede die Deportationen in Erinnerung, denen ab 1942 auch zahlreiche Beueler Jüdinnen und Juden zum Opfer fielen.

Letzte Lebenstage unter menschenunwürdigen Bedingungen

Während des sechstägigen Transports in die Vernichtungslager mussten die verschleppten Opfer ihre letzten Lebenstage in menschenunwürdigen und beängstigenden Zuständen in vier überfüllten Deportationszügen der Deutschen Reichsbahn verbringen.

Auf einem großen schwarzen Tuch hatte die Initiative die Namen der 71 Beuelerinnen und Beueler aufgelistet, die in den Konzentrationslagern ihr Leben lassen mussten. Für jedes der 71 Beueler Opfer wurde zu Beginn der Gedenkveranstaltung eine Kerze angezündet. Während des Gedenkens haben die Mitglieder der Initiative den Namen jedes einzelnen Opfers vorgelesen.

Rund 100 Teilnehmer in Beuel am Mittwoch