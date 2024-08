Geschichtsweg entsteht So feiert Bechlinghoven seinen 725. Geburtstag

So soll in der zentralen Grünanlage an der Ecke Marktstraße/Alte Schulstraße ein Gedenkstein errichtet werden. Die circa 1,50 Meter hohe schlanke Basaltsäule soll an das Jahr 1299 erinnern. Denn in einer Urkunde vom 3. September 1299 wird der Ort Bechlinghoven erstmals erwähnt. Darin geht es um einen Tauschvertrag zwischen dem Stift Vilich und Dietrich I. von Heinsberg, dem Herrn von Blankenberg. So tauschten die Beteiligten Güter aus ihrem jeweiligen Besitz in Bechlinghoven und Attenberg in der Nähe der Stadt Blankenberg im Siegtal.