Strecke gesperrt : Verkehrsstau in Bonn nach Autobrand an der A59

An der A59 ist am Mittwoch ein Pkw in Brand geraten. Foto: Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Bonn Nach einem Autobrand an der A59 hat es am morgen ein Verkehrschaos rund um die Südbrücke in Bonn gegeben. Die Strecke wurde gesperrt.



In Bonn staut sich am Mittwochvormittag rund um die Südbrücke der Verkehr nach einem Autobrand zwischen der A59 und der B42. Gegen 6 Uhr morgens war das Fahrzeug nach Angaben der Polizei rund 500 Meter von der Auffahrt Niederholtdorf entfernt in Fahrtrichtung Köln in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Fahrzeug war demnach brennend auf dem Standstreifen abgestellt worden. In dem Fahrzeug befanden sich keine Insassen mehr. Die Strecke wurde für den Verkehr gesperrt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

(ga)