Aktion für den Einzehandel : Ab sofort gibt es samstags „Hintergrundmusik“ in Beuel

Einsatz auf dem Beueler Wochenmarkt: (v.r.) Willi Bellinghausen, Thomas Münz, Werner Koch, Guido Déus und Ashok Sridharan. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel, Künstler und Politiker haben eine weitere Hilfsaktion für den Beueler Handel gestartet: Ab sofort gibt es samstags „Hintergrundmusik“. Die Musiker spielen live auf dem Rathaus-Balkon.

Das Engagement für den Beueler Einzelhandel zu Corona-Zeiten ist ungebrochen. Auf Initiative der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (GGB) haben jetzt Politiker, Künstler und Händler eine Aktion zur Unterstützung der Innenstadt-Geschäfte und des Wochenmarkts gestartet. Ab sofort werden Musiker aus der Region Bonn jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr unter dem offiziellen Arbeitstitel „Hintergrundmusik“ vom Rathausbalkon ein zweistündiges Konzert geben, um die Kunden anzulocken und zu unterhalten.

Premiere war an diesem Wochenende. Zum Auftakt traten Musiker Willi Bellinghausen und sein Co- Sänger Thomas Münz – genannt der Joe Cocker vum Rhing – vor dem Rathaus Beuel auf. Da die Genehmigung des Veranstaltungsformats seitens der Stadt Bonn wegen der geltenden Hygiene- und Abstandsauflagen nicht ganz einfach war, wurde erst einmal nur die Auftaktveranstaltung „geduldet“. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan kam deshalb aus zwei Gründen nach Beuel: Als Verwaltungschef wollte er sich davon überzeugen, dass der Auftritt des Duos „Dancing Sound“ auch den Corona-Schutzvorschriften entsprach, und als Stadtoberhaupt bedankte er sich persönlich bei Bellinghausen für dessen „We are the World“-Tour in der Region. Der OB sagte nach seinem Besuch: „Dieses Musikformat auf dem Rathausbalkon kann für die nächsten Wochen genehmigt werden.“

444 unangekündigte Solo-Auftritte von jeweils 15 Minuten hat Bellinghausen seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Bonn und Umgebung absolviert, um Menschen aufzumuntern, Helfern zu danken und Mut in der Krise zu machen. Und er will weitermachen. Sridharan bezeichnete Bellinghausen als „Hoffnungsträger, der in die entlegensten Winkel der Region“ gereist sei. Der Musiker, der auch bereits mit dem „Närrischen Löwen von Bonn“ ausgezeichnet wurde, präsentierte dann auch gemeinsam mit Thomas Münz das Mottolied seiner Hilfsaktion „Wir sind die Kinder“.

Die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel hat zugesagt, die Gema-Gebühren für alle Samstagskonzerte zu übernehmen. Beuels Bezirksbürgermeister Guido Déus verkündete vom Rathausbalkon, dass die Bezirksvertretung Beuel kurzfristig und einstimmig beschlossen hat, die Hilfsaktion aus dem Beueler Haushalt mit einer kleinen Finanzspitze zu unterstützen. „An diesem Beschluss haben alle Parteien mitgewirkt. Das zeigt, dass der Zusammenhalt bei wichtigen Fragen über die Parteigrenzen hinweggeht“, so Déus.

Zahlreiche Initiativen und Aktionen

Foto: privat

GGB-Chef Werner Koch berichtete von einer weiteren Initiative seines Vereins, dem mehr als 200 Gewerbetreibende in Beuel angehören. Derzeit läuft eine Befragung unter den Mitgliedern, ob am 6. September in Beuel ein verkaufsoffener Sonntag durchgeführt werden soll, um die Geschäftswelt anzukurbeln. „In den vergangenen drei Monaten hat die GGB zahlreiche Initiativen und Aktionen angestoßen, um ein Firmensterben zu verhindern. Bislang waren diese unterstützenden Maßnahmen sehr erfolgreich. Entsprechende Rückmeldungen aus dem Einzelhandel belegen das“, erklärte Koch im Gespräch mit dem GA.

Zur Erinnerung: Die GGB hat ihre Mitglieder immer wieder über gesetzliche Bestimmungen und mögliche Fördergelder informiert, in zahlreichen Rundschreiben Kontaktadressen für rechtliche Beratungen versendet. Eine Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte ergeben, dass etwa 30 Prozent der Mitglieder befürchten, dass sie die Folgen des Lockdowns wirtschaftlich nicht überstehen werden. Zu Beginn der Krise hatte die GGB rund 100.000 Anti-Aerosol-Masken besorgt, die die Beueler zu kleinen Preisen gekauft haben.

Mit der Kampagne „Bleib stark, kauf vor Ort“ haben die Gewerbegemeinschaften aller Bonner Stadtbezirke sich für das Einkaufen am heimischen Standort ausgesprochen. Zusätzlich wurde ein großes Transparent am Rathausbalkon in Beuel befestigt und entsprechende Handzettel in der Innenstadt verteilt. Außerdem war die GGB bei der Vermittlung zum Beispiel arbeitsloser Köche als Erntehelfer in den Spreewald behilflich und rief zur Unterstützung des finanziell angeschlagenen Vereins für Behindertensport (VfB) auf.

„Opstonn un Singe“ Initiative für Respekt und gegen Hass und Gewalt Die von dem Bonner Musiker Franz Wahl im März gegründete Initiative richtete sich gegen Rassismus, Gewalt und Hass und tritt für Respekt, Toleranz und ein friedliches Miteinander ein. Der 72-Jährige, der mehr als 50 Jahren mit verschiedenen Gruppen auf den Bühnen der Region unterwegs war, hat prominente Unterstützer wie den Höhner-Frontmann Henning Krautmacher. 80 Personen zählt die Initiative, die durch verschiedene Aktionen und Formate auf Facebook und Youtube für ihre Ziele wirbt. Schirmherr der Aktion ist Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Er erhielt am Wochenende in Beuel als erster den neuen Kaffeebecher mit dem Logo der Initiative. T-Shirts sollen folgen, die dann wie die Tassen im Bonn Shop von Wolfgang Orth in der Bonngasse erhältlich sein werden. Nach Auskunft von Wahl ist auch der erste eigene Song in Vorbereitung.