Illegale Überquerungen : Absperrung gegen gefährliche Gleisläufe am Beueler Bahnhof

Absperrung gegen gefährliche Gleisläufe am Beueler Bahnhof

Beuel Die Deutsche Bahn hat am Beueler Bahnhof eine Absperrung errichtet. Immer wieder waren in der Vergangenheit Menschen über die Gleise gelaufen, weil ihnen der Gang über die provisorische Brücke wohl zu umständlich war.

Die Deutsche Bahn (DB) hat in dieser Woche am Beueler Bahnhof zwischen den Gleisen eins und zwei eine Absperrung errichtet. Auf diese Weise soll nach Angaben der Bahn die Sicherheit auf dem Gelände erhöht werden. Die momentane Lösung, die Gleise mit einer provisorischen Brücke zu überqueren, scheint für viele Menschen offenbar zu umständlich zu sein.

"Leider ist es am Bahnhof Bonn-Beuel vermehrt dazu gekommen, dass Fahrgäste verbotenerweise über die Gleise gelaufen sind", sagt eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage des GA. Trotz klarer Regeln und Hinweisschildern komme es an Bahnanlagen immer wieder dazu, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche und Kinder durch leichtfertiges Verhalten und Unachtsamkeit ihr Leben und das anderer gefährden. „Vorsicht dort, wo Züge fahren oder abgestellt sind. Das Betreten von Bahnanlagen ist verboten“, warnt die Sprecherin.

Die Bauarbeiten in Beuel sollen 2028 fertig sein. Laut DB wird die S13 ab 2028 bis Beuel und ab 2030 bis Oberkassel fahren. Die Bauarbeiten laufen seit 2016 und kosten insgesamt mehr als 750 Millionen Euro. Die beim Baustart genannten Kosten in Höhe von 502 Millionen Euro steigen nach Aussage des zuständigen DB-Projektleiters Jens Sülwold aus folgenden Gründen an: „Die Kostensteigerung im Bausektor und zusätzliche Wünsche bei der Bauausführung haben dazu geführt, dass wir Kosten und Termine nachjustieren müssen.“ Die Kosten für die neue Schienenverbindung bezahle der Bund aus einem eigens dafür eingerichteten Sondertopf.