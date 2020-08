Kommunalwahl 2020 in Beuel : Achim Joest (Linke) fordert eine bessere Zukunft für den Beueler Osten

Beuel Der Linken-Politiker Achim Joest steht in Beuel zur Wahl. Er fordert bezahlbaren Wohnraum als Grundrecht. Zudem müsse der Nahverkehr gestärkt werden.

Achim Joest ist in Bonn geboren, und lebte mit Ausnahme von vier Berliner Jahren immer in dieser schönen Stadt. Hier machte er Abitur und studierte an der Bonner Universität Philosophie und Neuere Geschichte. Als begeisterter Beueler seit nunmehr zwanzig Jahren, lebt er mit seiner Familie in Oberkassel. Hier widmet er sich gerne seiner umfangreichen Bücher- und Musiksammlung. Die Arbeit als Geschäftsführer einer Arbeitsloseninitiative brachte ihn Anfang 1994 dazu, sich politisch zu engagieren. Die Themen waren von Anfang an die gerechte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Reichtum und eine Friedenspolitik, die auf der Friedensforschung basiert und nicht auf Kriegsrhetorik. Nach langen Jahren Parteiarbeit und einer dreijährigen politischen Pause ist er seit 2014 Mitglied der Bezirksvertretung Beuel und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bürgerbeteiligung. Aufgabe in beiden Gremien ist es, die kommunalpolitischen Fragestellungen aus linker Sicht zu begleiten.