Gastronom kocht für die Polizei : „Addi“ Plonka verrät das Geheimnis des perfekten Schnitzels

Foto: Stefan Hermes

Ramersdorf Lange hat es „Addi“ Plonka nicht im Ruhestand ausgehalten. 2018 schloss er sein Lokal Lenné-Snack. Nun kocht er im „Bistro Dahlienfeld" im Polizeipräsidium in Ramersdorf. Auch dort sind seine Schnitzel beliebt. Dem GA hat er verraten, wie er sie zubereitet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Nach mehr als drei Jahrzehnten ging die Erfolgsgeschichte des Lenné-Snacks in der Bonner Südstadt zu Ende. „Ich wollte wieder ins Leben zurückkehren“, sagt Adrian Plonka (59), den seine Gäste alle nur „Addi“ nennen. Zum ersten Mal habe er seitdem mit einer Partnerin von morgens bis abends zusammen sein können. Als er am 13. Oktober 2018 zum letzten Mal die Türe seines beliebten Lokals abschloss, hatte er sich fest vorgenommen, nur noch für seine Lebensgefährtin Anna Kaczmarek sowie ihren Sohn Casper (14) da zu sein (der GA berichtete).

Drei Jahrzehnte ohne Urlaub und ohne freie Wochenenden lagen hinter ihm. Eine Zeit, von der er rückblickend nur positiv spricht. Doch so viel Freude es ihm gemacht hatte, seinen Gästen nicht nur die „weltbesten“ Schnitzel zu servieren, sondern ihnen auch noch einen Ort in ihrem Viertel zu geben, wo man sich traf und seine Nachbarn kennenlernte, so sehr wünschte er sich nun, das Leben „in Freiheit“ zu genießen. Er baute seinen Lennè-Snack zum Wohnhaus um, fuhr mit Kaczmarek auf seiner Harley quer durch Österreich und besuchte in Polen das Waisenhaus, das er seit vielen Jahren unterstützt. „Es war gar nicht so einfach“, so Plonka, „von hundert Prozent auf null zurückzuschalten.“

Addis Schnitzel Geheimtipp: etwas Müsli in Panade Adrian „Addi“ Plonkas legendäre Schnitzel sind seinen Worten nach keine Zauberei: Er schneidet aus Schweinelachsen, den mageren ausgelösten Rückenstücken eines Schweins, etwa ein Zentimeter dicke Scheiben und klopft sie bis auf eine Stärke von rund einem halben Zentimeter. Anschließend wird das Schnitzel von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert bevor es mehliert, also beidseitig in Mehl gewendet wird. Nun zieht Addi Plonka das Fleisch durch eine Ei Panade (ein ganzes verquirltes Ei mit einem Schuss Milch) und wendet danach das Schnitzel in Semmelbröseln, die er meist aus trockenem Weißbrot oder Brötchen selber hergestellt hat. Sein Tipp zum Ausprobieren: Den Bröseln noch ein wenig Vollkornmüsli untermischen, was der Panade einen zusätzlichen „Biss“ verleiht. Nun das panierte Schnitzel nur kurz in heißem Butterschmalz braten, bis es eine schöne goldgelbe Farbe hat. Sofort nach Belieben zusammen mit einem Zitronenachtel servieren. hsf

Gut eineinhalb Jahre hat er den „Ruhestand“ ausgehalten. Als sich beim Treffen mit dem GA vor der Kantine des Polizeipräsidiums ihr Betreiber Oliver Heim (55) dazusetzt, stellt ihn Plonka als den „ersten Chef in meinem Leben“ vor. Seit zwei Jahren kocht er nun in Heims „Bistro Dahlienfeld" im Präsidium an der Königswinterer Straße. „Addi ist ja bekannt, wie ein bunter Hund“, freut sich sein Chef noch heute darüber, dass er Plonka für sein Unternehmen gewinnen konnte. „Das war der Burner“, so Heim. „500 Essen haben wir hier anfangs pro Tag ausgegeben.“ Alle hätten Addis Burger oder Schnitzel haben wollen. Addis Fangemeinde sei riesig.

Plonka denkt immer noch wie ein Unternehmer

Auch wenn Covid-19 eine erneut beginnende Erfolgsgeschichte jäh unterbrach, gibt es inzwischen wieder jeden Donnerstag einen „Addi-Tag“ im Präsidium, an dem Burger und Schnitzel auf den Grill kommen - wie damals im Lenné-Snack. „Addi ist ein echtes Schweizer Taschenmesser“, sagt Heim. Er weiß die Tatsache zu schätzen, dass Plonka genauso unternehmerisch denkt wie er.

Ohne ihn wäre in seinem Unternehmen mit rund 60 Mitarbeitern vieles gar nicht möglich. „Jeder braucht einen Addi“, sagt er lachend. Es sei sehr wichtig für ihn gewesen, mit Plonka durch die bisher schwierige Corona-Zeit gegangen zu sein. Anfangs habe es kein Kurzarbeitergeld gegeben. Trotzdem habe er die Löhne gezahlt. „Corona hat mich eine halbe Millionen gekostet“, sagt er. Bis hin zu Auto und Motorrad habe er alles verkaufen müssen, um sein Unternehmen zu halten. „Was ich mir in zehn Jahren geschaffen hatte“, so Heim, „war in zwei Jahren weg.“

„Mir macht das hier super viel Spaß“, versichert Plonka. Gerade jetzt sei es ein gutes Gefühl, nicht mehr die ganze Verantwortung zu tragen. „Es fühlt sich an wie Urlaub“, sagt er und weiß heute zu schätzen, dass er „nur“ von acht bis 14.30 Uhr arbeiten muss, die Wochenenden frei und 32 Tage Urlaub im Jahr hat. Er habe in seinem Leben noch nie einen Acht-Stunden-Job gehabt.

Dass er Freude am Kochen hat, zeigt sich auch darin, dass er zusätzlich noch einmal wöchentlich in einem argentinischen Steakhouse in Bedburg (ICI) am Grill steht. „Solltest du hier jemals aufhören“, hatte ihm damals im Lenné-Snack sein Inhaber Michael Langen gesagt, dann solle er zu ihm an den Holzkohlengrill kommen. „Es war immer ein Traum von mir“, so Plonka, „so einen Laden wollte ich immer haben.“ Ein Restaurant, wo er in der Mitte am Grill steht und ihn alle Gäste beobachten können. Dieser Traum geht nun immer mittwochs für ihn in Erfüllung.

Plonka hat auch ein paar neu Tattoos

Plonka sieht es als Glück, arbeiten zu dürfen und ist dankbar dafür. Seine Dankbarkeit drückt er auch im Glauben aus. Es gebe keinen Abend, wo er nicht mit einem Dankesgebet schlafen gehe. Er sei streng katholisch. „Trotz allem“, sagt er.

So wird auch die Hochzeit mit Kaczmarek, mit der er seit zwölf Jahren gemeinsam durch das Leben geht, am 2. Juli des Jahres auch nur standesamtlich gefeiert werden können, da er bereits einmal verheiratet war. „Ich weiß, dass das Glück, das ich in meinem Leben habe, nicht selbstverständlich ist“, sagt Plonka und zeigt auf zwei Tattoos, die er sich gerade hat stechen lassen.