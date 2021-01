Wertvolle Schätze in Vilich : Adelheidisfestwoche mit Messe und Ausstellung eröffnet

Vilich Zahlreiche Monstranzen, Kelche und Reliquien sowie Kaseln sind ausgestellt, auch die Krippe mit Adelheid ist wieder zu sehen. Am kommenden Woche gibt es erneut die Chance sich die wertvollen Ausstellungsstücke anzusehen.

Wie in all den Jahren zuvor wurde auch in diesem Jahr die Adelheidiswoche nicht nur mit einem Gottesdienst am Sonntagvormittag, sondern am Nachmittag auch mit einer besonderen Ausstellung eröffnet.