Anwohner protestieren in Beuel Ärger über Schlaglöcher und Schikane

Tempo 50

Das Ordnungsamt hat Anfang November 2022 in Höhe der Löwenburgstraße 176/178 – also in der unmittelbarer Nähe der Verkehrsberuhigung gemessent. Zwischen 7.20 und 10.20 Uhr wurden in Fahrtrichtung Pützchen 1325 Fahrzeuge kontrolliert. Drei Fahrzeuge waren so schnell, dass ein Verwarngeld verhängt wurde. Das schnellste Fahrzeug fuhr 62 Stundenkilometer. Aktuell wurde noch einmal in der Woche 2. bis 9. März mit Seitenradar gemessen. Die Analyse hat laut Presseamt ergeben, dass 2,5 Prozent der erfassten Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 43 Stundenkilometern.