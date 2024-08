Mediziner über Beschwerden von Patienten „Patienten haben das Recht, sich kränker zu fühlen als alle anderen“

Interview | Beuel · Immer wieder beschweren sich Patienten und Angehörige über Behandlungen beim Arzt oder im Krankenhaus - zuletzt sogar mit einer Klage gegen Pflegekräfte in Beuel. Was gehört zum Arzt-Alltag dazu, wann sollte man sich beschweren und vor allem: Was bringt eine Beschwerde?

09.08.2024 , 11:00 Uhr

Thomas Scheck ist Vorsitzender der Kreisstelle der Ärztekammer in Bonn: Er entscheidet über Patienten-Beschwerden. Foto: Benjamin Westhoff