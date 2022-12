Nachbarschafts-Adventskalender : Wie sich eine Straße in Beuel für das Weihnachtsfest herausputzt

Beuel Jeden Abend wird die Dunantstraße in Beuel etwas heller, denn in jedem Haus ist ein Fenster mehr beleuchtet. Die Idee des Nachbarschafts-Adventskalenders stammt aus einer Krisenzeit.

Seit zehn Jahren lebt die Lehrerin mit ihrer Familie in Beuel. „Unser Nachbarschaftsleben ist eigentlich sehr aktiv: Wir quatschen gern mal am Zaun oder passen gegenseitig auf die Katze und das Haus des anderen auf, wenn jemand im Urlaub ist.“ Das habe sie während der Pandemie besonders vermisst.

Als sich die Adventszeit 2020 näherte, hatte sie eine Idee: Die ganze Straße sollte bunter und vorweihnachtlicher werden. Es brauchte mehr Licht und Dekoration, um den Nachbarn die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest zu erheitern. Doch allein konnte Schmidt die Straße nicht dekorieren, deshalb wollte sie alle mit ins Boot zu holen. Herausgekommen ist ein XXL-Adventskalender in der Straße – so war sichergestellt, dass mindestens 24 Häuser dekoriert sind.

Viele wollten mitmachen

Mit ihrer Idee ging Schmidt auf ihre Nachbarin Annette Thome zu, die seit über 20 Jahren an der Dunantstraße lebt und davon sofort begeistert war. Da nicht jeder überredet werden sollte, sein ganzes Haus zu dekorieren, einigten sich die beiden auf ein Fenster pro Haus und schrieben ihre Idee in einem Brief an die Nachbarn nieder. Thome: „Wir waren überrascht, wie viele sich zurückgemeldet haben. Bis auf zwei Tage war unser Fenster-Adventskalender schnell besetzt.“