Aktion „dreh.am.rad“ : Oberkasseler Schülerin will bundesweit die Heizungen runterdrehen lassen

Mila Lehmann aus Oberkassel hat einen Flyer entworfen, der zum Energiesparen aufruft. Foto: Meike Böschemeyer

Oberkassel Den Energieverbrauch für den Frieden und die Umwelt senken – das ist Mila Lehmanns Ziel. Die Oberkasseler Abiturientin ruft eine deutschlandweite Kampagne mit ihrem Onkel aus Berlin ins Leben. Letzterer hat Familie, die in der Ukraine um ihr Leben bangen muss.

Mila Lehmann ist 18 Jahre alt und macht gerade ihr Abitur am Kalkuhl-Gymnasium in Oberkassel. Nebenbei widmet sie sich aber auch einer anderen großen Aufgabe. Ihre Aktion „dreh.am.rad" wirbt ab sofort dafür, deutschlandweit Energie zu sparen. Lehmann wünscht sich, dass jeder und jede ein bisschen die eigene Heizung runter dreht, damit weniger Gas aus Russland bezogen wird. „dreh.am.rad“ soll symbolisch für eine kollektive Trendwende in puncto Energieverbrauch stehen, sagt sie.

Ziel sei, ein generelles Bewusstsein zu schaffen und sein Konsumverhalten zu reflektieren: Kann man die Duschzeit vielleicht um fünf Minuten reduzieren? Muss heute wirklich das Auto genutzt werden oder tut es auch mal das Rad? Dass ein Großteil des Gases in NRW nicht primär aus Russland kommt, ist für die Initiative nicht entscheidend, sagt die 18-Jährige, denn: Es komme auch dem Klima zugute, wenn weniger verbraucht wird.

10.000 Flyer sind gedruckt. Influencer wollen sich an der Aktion beteiligen

Andererseits soll Mila Lehmanns Aktion nicht regional begrenzt sein, sondern richtet sich an das gesamte Bundesgebiet, in dem russisches Gas die dominierende Rolle spielt. Damit ganz Deutschland von dem Appell mitbekommt, rührt ihr Onkel, Karsten Lehmann, gleichzeitig von aus Berlin die Werbetrommel. Lokale wie überregionale Medienhäuser sind benachrichtigt und in Austausch mit den Lehmanns, darunter der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Eine Moderatorin des „Morgenmagazin“ hat laut Mila Lehmann „dreh.am.rad.“ bereits weiterverbreitet. Schriftsteller Sebastian Fitzek habe seine Hilfe angekündigt. Auch zwei Influencer hätten den Lehmanns ihre Hilfe zugesagt.

Sticker, 10.000 Flyer und Poster sind derweil in der Mache, ebenso wie bedruckte Anhänger, die an das Thermostat der Heizung gesteckt werden sollen, um den Verbraucher ans Energiesparen zu erinnern. Auf Instagram und Linked-In ist „dreh.am.rad“ ebenfalls zu finden, auch eine eigene Website gibt es schon (www.drehamrad.eu). Um die Aktion lokal in Berlin zu bewerben, wird Infomaterial an einen großen Erdbeerhof verteilt, erzählen die Lehmanns.

Die Werbemittel verschlingen Kosten, die die Lehmanns bisher selbst tragen, wie sie berichten. In Zukunft sollen Onkel und Nichte Unternehmen als Partner und Geldgeber zur Seite stehen, sagen sie.

Ukrainische Schwiegereltern des Onkels flüchten täglich wegen Luftalarms in den Keller

Auf die Idee gekommen ist Karsten Lehmann mit seiner Frau, sagt er. Sie ist selbst Ukrainerin und hilft Flüchtlingen beim Spracherwerb, derzeit noch auf eigene Faust. „Man fühlt sich oft, als täte man nicht genug, um den Menschen in der Ukraine zu helfen“, sagt Lehmann. Die Eltern seiner Ehefrau lebten nach wie vor im Westen der Ukraine. Dort herrsche eine Mischung aus Wut auf und Angst vor der russischen Invasion. „Mein Schwiegervater liest unseren Kindern eigentlich jeden Abend eine Geschichte vor. Das kann er jetzt nicht, weil er drei bis viermal in den Keller rennt, wenn der Luftalarm ertönt.“

„Ein kleiner Traum wäre es, wenn wir in zwei bis drei Jahren hören, dass der deutschlandweite private Energieverbrauch gesunken ist“, sagen die Lehmanns und betonen: Die Aktion sei keine kurzfristige, sondern soll über längere Zeit ihre Wirkung an den Heizkörpern Deutschlands entfalten.