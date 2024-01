Theater Marabu sucht Mitwirkende Aktuelles Theaterstück gegen Rechtsruck

Los geht es mit einem Kennenlern-Workshop am Samstag, 27. Januar, von 12 bis 18 Uhr im Theater Marabu. In den Tagen danach soll das Ensemble zusammengestellt werden, um dann gemeinsam an 40 Probetagen von Januar bis August das Stück zu entwickeln. Die Premiere soll am Freitag, 23. August, stattfinden. Wer an dem Workshop teilnehmen möchte, schicke eine E-Mail an Tina Jücker, t.juecker@theater-marabu.de