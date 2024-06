Erste Vilich-Müldorfer Solarparty Alles über Balkonkraftwerke mit Speicher

Wer gerne noch etwas genauer erfahren möchte, wie diese neue Technik funktioniert, ist am 9. Juni von 10.30 bis 13 Uhr zur Infoveranstaltung „Balkonkraftwerk mit Speicher“ in die Mühlenbachhalle eingeladen. Der Bürgerverein hat in Kooperation mit zwei Familien das Pilotprojekt „Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher“ umgesetzt. Bei der Infoveranstaltung stellen die Familien und Bürgervereinsvorstand Thomas Becker das Projekt vor. Dabei wird er auch auf das Beratungsangebot des Vereins eingehen.