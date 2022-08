Gemeinde wird 1952 zur Stadt : Als Beuel die jüngste Stadt am Rhein war

Regierungspräsident Wilhelm Warsch versenkt aus Anlass der Stadterhebung Beuels den Grundstein für die neue Realschule. Foto: GA-Archiv

Beuel Vor 70 Jahren wird die Gemeinde Beuel in einem Staatsakt im Odeon-Theater zur Stadt erhoben. Der Status ist aber nur eine Zwischenlösung.



„Im festlichen Schmuck erlebte Beuel gestern die feierliche Verkündigung seiner Stadterhebung“, schreibt der GA am 25. August 1952. „Mit Regierungspräsident Dr. Warsch, der die Urkunde der Landesregierung überbrachte, waren auch die Oberbürgermeister und Bürgermeister, die Oberstadtdirektoren und Stadtdirektoren der benachbarten Städte, der Landrat und Oberkreisdirektor des Landkreises Bonn und führende Männer des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens aus dem mittelrheinischen Raum Zeugen dieser für Beuel historischen Stunde“, heißt es weiter. Frauen sind bei dem Anlass offenbar nicht geladen.

Schon am Vorabend sind im Rathaus etliche Glückwunschadressen per Brief oder Telegramm aus ganz Deutschland eingetroffen. Auch der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main hat gratuliert. Auf der Dreiecks-Anlage hat man noch im letzten Moment Unterwasserscheinwerfer unter dem Springbrunnen installiert. Auch die Doppelkirche von Schwarzrheindorf und die Kommende Ramersdorf werden festlich angestrahlt. Das Orchester des Musikvereins 1922 gibt ein Platzkonzert im Rathausgarten, bevor alle Glocken der künftigen Stadt die Festwoche einläuten.

Umzug mit Tausenden Bürgern und Gästen

Der Festsonntag beginnt mit speziellen Gottesdiensten in allen Beueler Kirchen. Anschließend ziehen Tausende Bürger und Gäste aus Bonn und der Umgebung in die Innenstadt. Auf den mit blau-goldenen Stadtflaggen gesäumten Straßen verfolgen sie, wie die Ehrengäste im Rathaus eintreffen, um sich ins Goldene Buch der künftigen Stadt einzutragen.

Die „Liebe zur Heimat“, das „Bekenntnis zur Gemeinschaft“ und der „Gewerbefleiß“ sowie der „Arbeitswillen der gesamten Bürgerschaft“ hätten es möglich gemacht, aus einem Fischerdorf am Rhein innerhalb von 50 Jahren einen blühenden Industriestandort zu entwickeln, lobt Regierungspräsident Wilhelm Warsch in seiner Ansprache, die von Lautsprechern auf ein Dutzend Plätze übertragen wird. Und Warsch bringt ein Geschenk mit. Er spendiert die komplette Einrichtung für die neue Turnhalle, deren Grundstein man tags zuvor gelegt hatte. Anschließend überreicht er Bürgermeister Rudolf Holstein im Namen der Landesregierung die Verleihungsurkunde. „Ich grüße die jüngste Stadt am deutschen Rhein. Möge ihre Zukunft gesegnet sein“, sagt er dazu. Landrat Haas nennt das festliche Ereignis anschließend den „vielleicht größten Tag in der Beueler Geschichte“, mit dem ein berechtigter Wunsch der Beueler Bevölkerung erfüllt werde.

Haas wird mit seiner Prognose richtig liegen. Die Erhebung zur Stadt ist schließlich nur eine Zwischenlösung, hat doch die Gemeinde Vilich-Beuel schon 52 Jahre zuvor eine Eingemeindung in die Stadt Bonn angestrebt. Damals ist die Idee am Bonner Stadtrat gescheitert. Fast auf den Tag genau 17 Jahre später wird die Stadt Beuel 1969 ebenso wie Bad Godesberg, das Amt Duisdorf sowie die Gemeinden Oberkassel und Holzlar und die Ortsteile Hoholz und Ungarten Teil der dann kreisfreien Stadt Bonn.

