Das ist Walking Football Alte Herren heißt noch lange nicht altes Eisen

Immer donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr wird auf dem Sportplatz des Vereins am Steinbruchweg gespielt. Keine gute Zeit für die arbeitende Bevölkerung, aber die meisten Teilnehmer sind Rentner. Alexander Halter ist mit 39 Jahren die Ausnahme. Er hat beim SV Ennert in der dritten Mannschaft gespielt, aber ein schwerer Unfall veränderte sein Leben. „Ich habe insgesamt vier Operationen hinter mir und in jedem Sprunggelenk zwei Schrauben.“ Da sei ihm herkömmlicher Fußball, der ja ein harter Kontaktsport ist, zu riskant. Walking Football als Alternative macht ihm Spaß. „Und es ist deutlich anstrengender, als man vermuten möchte“, sagt auch er. Beruflich klappt das am Donnerstagvormittag, dieser „Rentnerzeit“, nur deshalb, weil es sein Schichtdienst zulässt. Wegen seines Alters habe er erst Bedenken gehabt. „Aber ich wurde gut aufgenommen.“