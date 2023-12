600 Quadratmeter Soziokultur So funktioniert das Kulturzentrum Alte VHS in Beuel

Beuel · Was kann man eigentlich in der Alten VHS in Beuel in der Rölsdorfstraße erleben? Wir haben das Kulturzentrum besucht und erklären, wie es funktioniert und was Besucher dort erwartet.

21.12.2023 , 15:38 Uhr

Die alte VHS in Beuel an der Rölsdorfstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Die Alte VHS in Beuel – das sind 600 Quadratmeter Soziokultur für alle. Wir haben uns von den Organisatoren das bunte Haus erklären lassen, in dem jährlich mehr als 800 Veranstaltungen stattfinden – von A bis Z.