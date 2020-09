Grundstein gelegt : Alten- und Pflegeheim im Herz-Jesu-Kloster bekommt Anbau

Caritas übernahm altes Kloster

Das Altenheim im Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf wurde 1948 vonm Orden der Rekollektinnen erbaut und bot Platz für 60 Menschen. Die Schwestern hatten sich im Jahr 1920 in Ramersdorf niedergelassen, um Menschen in Not zu helfen. Sie kümmerten sich insbesondere um die Armensorge, ambulante Krankenpflege, Kindererziehung und Tuberkulose-Kranke. Besonders in der Hauskrankenpflege und der Säuglingspflege sowie Wöchnerinnenbetreuung engagierten sie sich in Ramersdorf.

Im Laufe der Jahre nahm die Zahl der Schwestern so stark ab, dass sich der Orden entschied, die Verantwortung für diese Einrichtung 2009 an den Caritasverband für die Stadt Bonn abzugeben. 2012 erfolgte die Erweiterung auf 68 Plätze und 2016 wurde die Planung einer großen Entwicklung für alle vorhandenen Gebäude und Grundstücke abgeschlossen. Ziel war es, dass die Schwestern in Ramersdorf bleiben und ihre karitativen Aufgaben fortführen können.

Der Investor Peter Brings und der Caritasverband für die Stadt Bonn erwarben von den Schwestern die Gebäude und die Flächen, um dort Wohnangebote, eine Erweiterung des Heimes und weitere quartiersbezogene Dienste zu entwickeln. shr