Beueler Damenkomitees in der Pandemie : Wieve strotzen Corona mit digitalem „Überlebenstraining“

Beueler Damenkomitees in der Pandemie

Karneval in Beuel (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Damenkomitees der Beueler Weiberfastnacht blicken zuversichtlich in Richtung Session 2023. Während der Pandemie-Pause haben die jecken Wieve sich nicht unterkriegen lassen und blieben vorwiegend digital in Kontakt.

Damenkomitee „St. Paulus“

Dem Damenkomitee St. Paulus gehe es „eigentlich sehr gut“, berichtet Präsidentin Christiane Statz. „Natürlich vermissen wir den Karneval und vor allem die regelmäßigen Treffen und das Erarbeiten unserer Sitzung. Ich hoffe, dass wir uns unsere Kreativität erhalten können. Wir stehen zusammen und das ist sehr schön.“ In den letzten zwei Jahren haben sich die Damen zunächst per Videochat getroffen. „An unserem Sitzungstag 2021 gab es ebenso eine Videokonferenz. Mit Vereins-Shirt, Orden und Schiffchen saßen wir vor den Bildschirmen.“

Im Dezember unternahm das DK eine Weihnachtsfeier ganz besonderer Art: eine Alpaka-Wanderung. Auf Tour waren die Frauen auch am vergangenen Wochenende: Sie wanderten durch den Ennert zur Hardtweiher-Grillhütte und „Oma Finchen“ hielt eine Büttrede.

Damenkomitee „Fidele Reisetanten“

„Allen aktiven 21 Fidelen Reisetanten und auch Ehrenmitgliedern geht es gesundheitlich zum Glück gut, nur fehlt uns allen natürlich der Wievefastelovend“, sagt Silvia Kluth, Präsidentin des Damenkomitees Fidele Reisetanten aus Pützchen-Bechlinghoven. Die traditionelle Sitzung an Weiberfastnacht falle erneut aus. Am Karnevalssonntag treffen sich die Reisetanten zu einer gemeinsamen Grillparty. „Und an Aschermittwoch treffen wir uns traditionell zum Fischessen und damit endet offiziell die Session 2022.“