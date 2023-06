Müll im Wald Dutzende Autoreifen illegal im Naturschutzgebiet Ennert entsorgt

Spaziergänger haben am Donnerstag im Naturschutzgebiet Ennert eine große Umweltsünde entdeckt. Unbekannte hatten dort an einem Waldweg an drei Stellen insgesamt mehrere Dutzend Altreifen entsorgt. Die Autoreifen lagen hinter dem Ennertbad in Verlängerung des Buchenwegs. Die Täter kamen vermutlich mit einem Kleintransporter und fuhren auf dem schmalen Schotterweg weiter, um an den Rand des Waldes zu gelangen. Von dort wurden die Gummireifen illegal in die Böschung geworfen.