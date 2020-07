S13-Baustelle in Beuel-Vilich : Anwohner müssen wegen nächtlicher Arbeiten mit Lärm rechnen

S13-Baustelle in Beuel-Vilich

In den Nachtstunden sollen die Arbeiten an der Straßenbahnlinie 66 durchgeführt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Anwohner der Straßenbahnlinie 66 in Beuel-Vilich müssen in den Nachtstunden von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, mit Lärmbelästigungen rechnen, teilen die Deutsche Bahn und SWB Bus und Bahn mit.

Laut Bahn schreite der 3-/4-gleisige Ausbau der S13 gut voran, nun stehen aber weitere Arbeiten an, die nur nachts erledigt werden können. Dabei wird die Brücke der Straßenbahnlinie 66 angepasst, um unter dieser Platz für die neuen S-Bahngleise zu schaffen. Zu diesem Zweck müssen die Gleise der Linie 66 zunächst auf eine Behelfsbrücke verlegt werden. Die dafür nötigen Rampen müssen gebaut werden – dafür sind Arbeiten an den Gleisen und den Oberleitungen notwendig. „Die Baumaßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn der Straßenbahnverkehr ruht“, erklärt die Bahn in einer Mitteilung.