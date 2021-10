Verkehrsberuhigung am Paffelsbergplatz in Oberkassel : Anwohner wollen Blumenkübel zurück

Verkehrsberuhigung am Paffelsbergplatz in Oberkassel

Oberkassel Fast 25 Jahre standen Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung in einigen Straßen um den Paffelsbergplatz in Oberkassel. Nach dem Abtransport durch das Tiefbauamt der Stadt Bonn fordern einige Anwohner eine Alternative. Sie sehen eine Gefahr durch zu schnelle Fahrzeuge.

Seit 1995 lebt Norbert Wolking mit seiner Familie im Haus Paffelsbergplatz 1. Er war Gründungsmitglied des Fördervereins zur Gestaltung des zentralen Platzes. Und seine Familie gehört zu den Anwohnern, die im Juni 1997 einen Vertrag mit der Stadt Bonn unterzeichnet hatten. Ziel war die Verkehrsberuhigung in Teilen der einzelnen Spielstraßen mit 16 Blumenkübeln. Seit dem Frühsommer sind die Kübel weg. Und die Anwohner machen sich Sorgen um die Sicherheit, vor allem wegen der Kinder.

Mit Kreide hat ein Kind etwas auf die gepflasterte Oberfläche in der Straße Paffelsbergplatz gemalt, mitten auf der Fahrbahn. „Viele Kinder spielen hier regelmäßig auf der Straße“, sagt Wolking (61). Dazu gehören auch seine Enkelkinder. Mit seiner Ehefrau lebt er auf dem Eckgrundstück Paffelsbergplatz und Röckesbergstraße. Neben dem Haus der Familie Wolking befanden sich in der Röckesbergstraße bis vor einigen Monaten noch zwei der Betonkübel. Hier mussten Verkehrsteilnehmer bislang warten, um einander vorbeizulassen. Trotzdem hatte es hier Anfang Mai einen Unfall gegeben. „Das Auto war mit so hoher Geschwindigkeit auf den Betonkübel geprallt, dass ein Rad abbrach, der Kübel zerbrach und die Teile 100 Meter weit verstreut lagen“, sagt Wolking.