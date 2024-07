Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung im St. Josef Krankenhaus „Die Pfleger haben mich ausgelacht und gesagt, ich wäre kein Notfall“

Beuel · Eine Patientin des St. Josef Krankenhauses in Beuel hat Anzeige gegen die Pflegekräfte erstattet. Sie wirft ihnen „unterlassene Hilfeleistung“ vor. Was sie in der Notaufnahme erlebt hat und was die Klinik zu den Vorwürfen sagt.

22.07.2024 , 15:00 Uhr

Eine Patientin erhebt schwere Vorwürfe gegen das St. Josef Hospital. Foto: Benjamin Westhoff