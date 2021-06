Amnesty International sammelt Unterschriften am Rheinufer : Appelle an die iranische Regierung

Mitglieder der Bezirksgruppe von Amnesty International bei der Unterschriftenaktion am Rhein. Foto: Niklas Schröder

Beuel Mit einer Aktion am Rheinufer hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf Menschenrechtsverletzungen im Iran aufmerksam gemacht. Gleichzeitig feierte die Organisation ihr 60-jähriges Bestehen.



Die Bezirksgruppe Bonn-Mitte von Amnesty International hat am Sonntag mit einer Unterschriftenaktion auf Menschenrechtsverletzungen im Iran aufmerksam gemacht. Dafür hatten 15 Mitglieder vier unterschiedliche Appellbriefe am Beueler Rheinufer ausgelegt. Die von Passanten gesammelten Unterschriften sollen im Anschluss über Brüssel an die Behörden im Iran versandt werden.

Yasaman Aryani und ihre Mutter Monireh Arabshahi hatten am

8. März 2019 den gesetzlichen Kopftuchzwang kritisiert, indem sie ohne Kopfbedeckung Blumen in einer Teheraner U-Bahn verteilten. „Dafür wurden die Iranerinnen zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt – eine drakonische Strafe. Die Strafe wurde kürzlich auf neun Jahre und sieben Monate reduziert“, berichtet Amnesty International. Ungerechtigkeit soll auch Nasrin Sotoudeh erfahren haben, die am 13. Juni 2018 im Iran wegen ihrer Arbeit als Anwältin inhaftiert wurde. „Nach ihrer Inhaftierung hatte sie monatelang keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand ihrer Wahl und führte in der Haft zwei Hungerstreiks durch“, so Amnesty International. Am 9. Februar 2019 sei die Menschenrechtsaktivistin zu 33 Jahren Haft und 148 Peitschenhieben verurteilt worden.