S13-Ausbau : Applaus für die Bahn, Pfiffe für die Stadt

Auf dem Luftbild ist die Dimension der S13-Baustelle in Vilich gut zu erkennen. Die Wohnbebauung grenzt direkt an die neue Trasse. Foto: Deutsche Bahn

Beuel Die Bürgerversammlung der Stadt Bonn zur S13-Baustelle in Vilich war für die 80 teilnehmenden Bürger ein Wechselbad der Gefühle. Applaus gab es für die Deutsche Bahn, Kritik erntete die Stadt Bonn.

Noch einen Tag nach der Bürgerversammlung im Beueler Rathaus war Evelin Jörg, Vorsitzende des Bürgervereins Vilich, aufgebracht: „Dass, was die Stadt Bonn am Donnerstagabend als Antwort auf unsere vielen Bürgeranträge präsentiert hat, ist beschämend. Bald ist ein Jahr vergangenen, und die Verwaltung hat sich noch nicht einmal mit unseren Problemen ansatzweise beschäftigt.“

Was war geschehen? Nachdem Jens Sülwold, bei der Deutschen Bahn (DB) zuständiger Projektleiter für die S13, viele Antworten auf teilweise bohrende Nachfragen der von Staub und Lärm geplagten Baustellenanwohner beantwortet hatte, sollte die Stadt Bonn Anregungen und Ideen für die Verkehrs- und Parkprobleme rund um die Baustelle in Vilich liefern – davon gingen jedenfalls die 80 anwesenden Bürger aus. Die Vertreter der Stadtverwaltung wollten aber Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft notieren und hatten deshalb keine eigenen Vorschläge parat. Das ärgerte einen Bürger derart, dass er aufstand und laut in Richtung Verwaltung sagte: „Sollen wir jetzt ihre Arbeit machen? Unsere Bürgeranträge liegen ihnen doch seit Monaten vor. Was machen sie eigentlich in der Planungsabteilung?“ Der Zorn über diese Vorgehensweise rief Carl J. Bachem, Vorsitzender des Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn-Rechtsrheinisch, auf den Plan: „Wissen sie eigentlich, wo Vilich liegt? Waren sie schon mal vor Ort und haben sich die Probleme der Baustellen-Nachbarn angesehen? Sie vermitteln den Eindruck, als ob sie von dem gesamten Themenkomplex überhaupt keine Ahnung haben.“ Beifall brandete im Saal auf.