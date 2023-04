Langes Warten Arbeiten für die neue Turnhalle in Schwarzrheindorf haben begonnen

An zwei Tagen in der Woche gastieren die Schüler der GGS derzeit in der Sporthalle der Realschule Beuel. Dorthin laufen sie mit ihren Lehrern über die große Fußgängerbrücke. Da an diesen beiden Tagen jedoch nicht der komplette Sportunterricht für die ganze Schule abgedeckt werden kann, geht es an den anderen Tagen mit dem eigens von der Stadt organisierten Sportbus in die Sporthalle Rölsdorfstraße. Auch dorthin dauert die Anreise gut 15 bis 20 Minuten. „Oberstes Ziel ist es, dass alle Schüler zwischen den Unterrichtsstunden genug Pause haben. Dennoch: Teile der großen Pausen müssen in die Fahrtzeiten einbezogen werden. Anders geht es gar nicht“, erklärt Korte, die seit Ende 2020 an der Schule tätig ist.