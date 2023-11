Beueler Symbolfigur als Sponsoringprojekt Auf Beethoven folgt das Bröckemännche

In einer ersten Auflage werden 50 Exemplare zum Preis von 499 Euro pro Stück angeboten. Zum Vergleich: Die Beethoven-Figur gibt es heute noch in zwei Varianten für 500 und 800 Euro. Alle Bröckemännche sind nummeriert und mit einem Zertifikat versehen. Während des Empfangs konnten bereits 22 Bröckemännche verkauft werden. Hans Hallitzky rechnet damit, dass die übrigen Figuren bereits in den nächsten Tagen verkauft sein werden. Interessenten können sich beim Förderverein und bei der Bezirksverwaltungsstelle im Rathaus melden.